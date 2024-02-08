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Kurtlar köpeklere karşı! Paramparça ettiler

İHA
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Giriş: 08.02.2024 10:16
Ardahan, Sivas, Gümüşhane... 3 farklı ilde benzer olaylar yaşandı. Aç kalan kurtlar sokak köpeklerine saldırdı. Görüntüler ise vahşi doğa belgesellerini aratmadı. İşte saniye saniye o anlar...
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Kurtlar köpeklere karşı! Paramparça ettiler
Kurtlar köpeklere karşı! Paramparça ettiler
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