Kurtlar çoban köpeğini parçaladı o anlar kamerada!

Erzincan'lı çoban Mert Yılmaz, dağlarda tanık olduğu ilginç anları kamerayla kayda alıyor. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da takipçilerine video paylaşan Yılmaz, son olarak beslediği çoban köpeğinin annesinin kurtlar tarafından parçalandığını paylaştı.