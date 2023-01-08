08 Ocak 2023, Pazar
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Kurtlar çoban köpeğini parçaladı o anlar kamerada!
Erzincan'lı çoban Mert Yılmaz, dağlarda tanık olduğu ilginç anları kamerayla kayda alıyor. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da takipçilerine video paylaşan Yılmaz, son olarak beslediği çoban köpeğinin annesinin kurtlar tarafından parçalandığını paylaştı.