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Kurtarıldığında kitaplarını sormuştu! Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş

İHA
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Giriş: 11.02.2023 17:30
Türkiye asrın deprem felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. O illerden biri Hatay'ın Antakya ilçesiydi. Depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'ün ilk sözleri, "Depremde her şey gitti, kitaplarıma yazık oldu. YKS'ye 5 ay kaldı. Ona çok üzüldüm." olmuştu. Öztürk, enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş. İşte korku dolu o anlar...
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