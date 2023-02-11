11 Şubat 2023, Cumartesi
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Kurtarıldığında kitaplarını sormuştu! Gürkan Öztürk enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş
Türkiye asrın deprem felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. O illerden biri Hatay'ın Antakya ilçesiydi. Depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'ün ilk sözleri, "Depremde her şey gitti, kitaplarıma yazık oldu. YKS'ye 5 ay kaldı. Ona çok üzüldüm." olmuştu. Öztürk, enkaz altındaki bekleyişini kaydetmiş. İşte korku dolu o anlar...