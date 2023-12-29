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Kurt sürüsü köpeğe böyle saldırdı! Sahibi…

İHA
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Giriş: 29.12.2023 10:08
Güncelleme:29.12.2023 10:19
Ardahan'ın Posof ilçesinde kurt sürüsü köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
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