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Kurt saldırısından kaçtılar! Uçurumda mahsur kaldılar

Kurt saldırısından kaçtılar! Uçurumda mahsur kaldılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 16:19
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Dicle ilçesinde kurt saldırısıyla sığındıkları kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılıp sahibine teslim edildi.
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Kurt saldırısından kaçtılar...
Kurt saldırısından kaçtılar...
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