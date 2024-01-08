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Kurt ile sokak köpekleri karşı karşıya! Böyle kovaladılar

İHA
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Giriş: 08.01.2024 10:32
Görüntüler Çorum'un Sungurlu ilçesinde kayda geçti. Aç kalıp mahalleye inen kurt neye uğradığını şaşırdı. Sokak köpeklerinin kurdu kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurt ile sokak köpekleri karşı karşıya KURT İLE SOKAK KÖPEKLERİ KARŞI KARŞIYA

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Kurt ile sokak köpekleri karşı karşıya
Kurt ile sokak köpekleri karşı karşıya
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