Kurt büyüklüğüyle dikkat çekti

Yaban hayatı konusunda oldukça zengin olan Anadolu'nun kadim misafirlerinden biri de kurtlar. Genelde sürü halinde görürüz onları ama bu defa alışılmışın aksine bütün ihtişamıyla tek başına çıktı ortaya. Batman'ın Beşiri ilçesinde aracıyla seyir halinde olan vatandaş bir kurtla karşılaştı ve hemen telefonuna sarılıp o anları kayıt altına almaya başladı...

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