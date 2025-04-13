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Kurt büyüklüğüyle dikkat çekti

Kurt büyüklüğüyle dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 15:36
Yaban hayatı konusunda oldukça zengin olan Anadolu'nun kadim misafirlerinden biri de kurtlar. Genelde sürü halinde görürüz onları ama bu defa alışılmışın aksine bütün ihtişamıyla tek başına çıktı ortaya. Batman'ın Beşiri ilçesinde aracıyla seyir halinde olan vatandaş bir kurtla karşılaştı ve hemen telefonuna sarılıp o anları kayıt altına almaya başladı...
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Kurt büyüklüğüyle dikkat çekti
Kurt büyüklüğüyle dikkat çekti
Kurt büyüklüğüyle dikkat çekti
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