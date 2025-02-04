Küresel ısınmayla tehdit büyüyor! Son buzul bölgesi eriyebilir

Küresel ısınmanın etkisiyle buzullar alarm veriyor. Merkezi Arktik Okyanusu’ndaki son buzul bölgesi büyük tehlike altında. Küresel ısınmanın bir diğer etkisi de metropollerde ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en kalabalık şehirlerinde yapılan araştırmalarda sıçan sayılarının arttığı görüldü.

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