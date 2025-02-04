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Küresel ısınmayla tehdit büyüyor! Son buzul bölgesi eriyebilir

Küresel ısınmayla tehdit büyüyor! Son buzul bölgesi eriyebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 15:17
Küresel ısınmanın etkisiyle buzullar alarm veriyor. Merkezi Arktik Okyanusu’ndaki son buzul bölgesi büyük tehlike altında. Küresel ısınmanın bir diğer etkisi de metropollerde ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en kalabalık şehirlerinde yapılan araştırmalarda sıçan sayılarının arttığı görüldü.
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Küresel ısınmayla tehdit büyüyor! Son buzul bölgesi eriyebilir
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