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Küresel ısınma buzulları hızla eritiyor! 2100'e kadar deniz seviyesi metrelerce artacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 17:56
Küresel ısınma tehdide büyürken, bilim insanları yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Kutup bölgelerindeki buzulların, okyanus suyunun ısınmasıyla daha hızlı eridiğine dikkat çekildi. Peki buzulların erimesinin ne gibi sonuçları olacak? Detaylar haberimizde.
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Küresel ısınma buzulları hızla eritiyor!
Küresel ısınma buzulları hızla eritiyor!
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