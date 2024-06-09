Küresel ısınma buzulları hızla eritiyor! 2100'e kadar deniz seviyesi metrelerce artacak

Küresel ısınma tehdide büyürken, bilim insanları yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Kutup bölgelerindeki buzulların, okyanus suyunun ısınmasıyla daha hızlı eridiğine dikkat çekildi. Peki buzulların erimesinin ne gibi sonuçları olacak? Detaylar haberimizde.

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