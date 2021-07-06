06 Temmuz 2021, Salı
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Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı | Kurban satış ve kesim yerlerinde hangi önlemler alındı? Kurbanlık fiyatları nasıl? Kurban pazarları nerelerde kuruldu?
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, kurbanlıklar da getirilmeye başlandı. Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen büyükbaş hayvanlar, kurban pazarlarında yerini alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı.