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Videolar Yaşam Videoları Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı | Kurban satış ve kesim yerlerinde hangi önlemler alındı? Kurbanlık fiyatları nasıl? Kurban pazarları nerelerde kuruldu?

Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı | Kurban satış ve kesim yerlerinde hangi önlemler alındı? Kurbanlık fiyatları nasıl? Kurban pazarları nerelerde kuruldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 14:59
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, kurbanlıklar da getirilmeye başlandı. Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen büyükbaş hayvanlar, kurban pazarlarında yerini alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı.
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