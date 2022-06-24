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Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı

DHA
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Giriş: 24.06.2022 09:05
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı. Kamyon ve tırlara yüklü hayvanlar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi.
Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı
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