24 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kurbanlıklar İstanbul’a geldi mi? Kurbanlar İstanbul’da ne zaman gelecek?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı. Kamyon ve tırlara yüklü hayvanlar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi.