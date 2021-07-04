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Kurbanlıklar bu gece İstanbul’da

A Haber
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Giriş: 04.07.2021 16:29
Anadolu'nun çeşitli illerinden TIR'lara yüklenen kurbanlar bu gece 00.00 itibariyle İstanbul'a giriş yapacak. A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.

İstanbul'a kurbanlık büyükbaş hayvan girişleri bu gece saat 00.00'da başlayacak. Kurbanlıkları taşıyan TIR'lar ise saatler öncesinden İstanbul girişinde bulunan park alanında beklemeye başladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlar hareket ederek kurbanlıklar hayvan pazarlarındaki yerlerini alacak.

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