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Kurbanlık satışına kimyasal döküm engeli! Besiciler yetkililerden çözüm bekliyor

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Giriş: 15.06.2023 08:57
İstanbul Arnavutköy'de besiciler kaçak dökümden şikayetçi. Bolluca Mahallesi'ne dökülen kaçak kimyasal maddeler kurbanlık satışlarını olumsuz etkiledi. Duruma isyan eden besiciler yetkililere seslendi.
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