09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti

Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 18:15
Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın gebe olduğunu fark etmediğini söyleyen Fatma İlhan, Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim dedi.
Kurbanlık doğum yapınca kesmekten vazgeçti
Kurbanlık doğum yapınca kesmekten vazgeçti
Kasaplarda Kurban Bayramı yoğunluğu
Kasaplarda Kurban Bayramı yoğunluğu
Terörden kurtarılan bölgelerde Kurban Bayramı
Terörden kurtarılan bölgelerde Kurban Bayramı
Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk
Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk
Mağazaya giren kurbanlık koyun paniği kamerada
Mağazaya giren kurbanlık koyun paniği kamerada
Kurban eti nasıl pişirilir?
Kurban eti nasıl pişirilir?
İETT otobüsü kazasında 3 kişi yaralandı
İETT otobüsü kazasında 3 kişi yaralandı
Kaza yapan sarhoş turist polise zorluk çıkardı
Kaza yapan sarhoş turist polise zorluk çıkardı
Meteor gökyüzünü aydınlattı
Meteor gökyüzünü aydınlattı
İstanbul’da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Ankara’da neler yaşandı?
Ankara'da neler yaşandı?
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster