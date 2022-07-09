09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti
Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın gebe olduğunu fark etmediğini söyleyen Fatma İlhan, Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim dedi.