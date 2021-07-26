Kurbanlığı aramaya gittikten sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker’in ölümünde şok detay

Ankara'da yaşayan Onur Alp Eker, kaçan kurbanlığı yakalamak isterken kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulunan Eker'in ön otopsi raporunda ise dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gencin cesedinin bulunduğu yere 150 metre uzaklıkta arı kovanları olduğu öğrenilirken vücudunda pek çok arı iğnesi bulundu. Eker'in kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkacak.