26 Eylül 2024, Perşembe
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Kurbanlar bu defa Yemenliler için kesildi
Uzun yıllardır Yemen’de insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, bölgede hayırseverlerin destekleriyle kestiği vacip, adak, akika, şükür ve nafile Kurbanlarıyla mağdur halkın tebessümlerine ortak oluyor.