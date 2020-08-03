03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurban pazarları boşaltılıyor! Temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kurban pazarları boşaltılıyor! Temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2020 10:50
Güncelleme:03.08.2020 10:50
Kurban Bayramı’nın artık 4. gününde pek çok noktada kurban pazarları kapandı ya da kapanmak üzere. Kurban pazarlarının kurulduğu noktada temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik İstanbul Sancaktepe’de boşaltılan kurban pazarındaki son durumu aktardı.

İşte boşaltılan kurban pazarlarında son durum!
İşte boşaltılan kurban pazarlarında son durum!
Tatilcilerin dönüşü trafiği kilitledi!
Tatilcilerin dönüşü trafiği kilitledi!
8 aylık zorlu mesai! Çocuğu gibi bakıyor
8 aylık zorlu mesai! Çocuğu gibi bakıyor
Korkutan görüntüler! İşte son durum
Korkutan görüntüler! İşte son durum
Namaz kıldırırken dizlerimiz titriyor
"Namaz kıldırırken dizlerimiz titriyor"
Alkışla özür dilediler
Alkışla özür dilediler
İstanbul sahilinde ilginç olay! Cankurtaran kulesini söküp...
İstanbul sahilinde ilginç olay! Cankurtaran kulesini söküp...
İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi
İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Şehit düşen babanın çocukları da polis oldu
Şehit düşen babanın çocukları da polis oldu
Boynuna ve göğsüne saplandı! Böyle kurtarıldı
Boynuna ve göğsüne saplandı! Böyle kurtarıldı
Sahile vurdu! Turistler fotoğraf için...
Sahile vurdu! Turistler fotoğraf için...
Saniyeler sonra alevli tekerlek...
Saniyeler sonra alevli tekerlek...
Daha Fazla Video Göster