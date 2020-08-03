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Kurban pazarları boşaltılıyor! Temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kurban Bayramı’nın artık 4. gününde pek çok noktada kurban pazarları kapandı ya da kapanmak üzere. Kurban pazarlarının kurulduğu noktada temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik İstanbul Sancaktepe’de boşaltılan kurban pazarındaki son durumu aktardı.