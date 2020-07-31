Kurban pazarı ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı

Kurban Bayramı başladı. Bayram namazının bitmesiyle birlikte kurban satış noktaları ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş kurban pazarına geldi. Günler öncesinden kurbanlıklarını alan vatandaşlar kurbanlıkları kesim alanlarına götürmeye başladı. Kesimlerin yapıldığı alanlarda da yoğunluk yaşandı. İşte tüm detaylar…