Kurban kesiminde nelere dikkat edilmelidir? Taksitle kurban kesmek caiz mi?

Hasan Basri Karadeniz'in sunuculuğunu yaptığı VAV TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, seyircilerin kurbana ilişkin sorularını cevaplandırdı. Peki taksitle kurban kesilir mi, kurban etleri nasıl bölünür, hangi güne kadar kurban kesebiliriz? İşte kurbanla ilgili bütün merak edilenler...

Kurban kesiminde nelere dikkat edilmeli? İşte kurbana dair tüm merak edilenler…

Dr. Hüseyin Kayapınar, izleyicilerin kurbana ilişkin sorularını yanıtladı.

-KURBAN DERİSİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?

Allah için kestiğimiz kurbanı Allah yolunda kullanmamız gerekir. Kurbanın hiçbir parçası satılmaz. Fakirlere veya hayır kurumlarına verilir. Satarsa da parası fakirlere verilir.

-TAKSİTLE KURBAN CAİZ MİDİR?

Bir kimse keseceği kurbana sahip olmalıdır. Taksitle kurban satın alınır, kesilebilir.

-BİR KİMSE OĞLUNUN VEYA BİR BAŞKASININ VERDİĞİ BAĞIŞLA KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Kesebilir, aranan şart kişinin kurbana malik olmasıdır.

-KESİMDEN ÖNCE KUSURU TESPİT EDİLEMEYEN HAYVANI KURBAN EDİLDİKTEN SONRA HASTALIĞI ANLAŞILIRSA VE ETİNİN YENMEYECEĞİNE DAİR UZMANLARCA KARAR VERİLİRSE BU KURBAN DİNEN GEÇERLİ MİDİR?

Bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken görünen kusurlarına bakmak. İçte bir hastalık olması halinde, önümüze iki şey çıkar. İlk önce satıcıyla konuşup para iadesi istenip verirse yeni bir hayvan alıp kesilir. Ancak satıcı parayı vermezse, hayvanı kestiğinde kurban ibadetini yerine getirmiş olur.

-KURBANI HANGİ GÜNE KADAR KESEBİLİRİZ?

Hanefi mezhebinde bayramın birinci gününden üçüncü günün akşam vaktine kadar kesilebilir. Şafi mezhebinde ise dördüncü gününde kesilebilir.

Bir şekilde engel olmuş ilk gün kesememiş kişi şafi mezhebine uyup dördüncü gün kesebilir.

-FARKLI MEZHEPTEN OLANLAR BİR KURBANA ORTAK OLABİLİR Mİ?

Olabilir ancak hepsinin kurban niyetiyle kesmesi gerekir.

-KISIRLAŞTIRILMIŞ HAYVANLAR KURBAN EDİLEBİLİR Mİ?

Edebilir, bunda bir sakınca yok.

-KURBAN ETLERİ NASIL BÖLÜNÜR?

Ortalıkların tartarak eşit bir şekilde bölmesi gerekir.