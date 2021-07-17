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Kurban etini saklama yöntemleri! En az 2 saat...

A Haber
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Giriş: 17.07.2021 23:39
Güncelleme:17.07.2021 23:39
Kurbanlıkların kesimi kadar evde yapılan işlemler hatta eti nasıl sakladığınız da önemli... Peki kurban etini ziyan etmeden nasıl parçalara ayırmak gerekir, hangi koşullarda saklanmalı? Etin en az 2 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten işin ustası kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesine dair tüm yöntemleri A Haber'e anlattı.

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Kurban etini saklama yöntemleri! En az 2 saat...
Kurban etini saklama yöntemleri! En az 2 saat...
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