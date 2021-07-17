17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Kurban etini saklama yöntemleri! En az 2 saat...
Kurbanlıkların kesimi kadar evde yapılan işlemler hatta eti nasıl sakladığınız da önemli... Peki kurban etini ziyan etmeden nasıl parçalara ayırmak gerekir, hangi koşullarda saklanmalı? Etin en az 2 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten işin ustası kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesine dair tüm yöntemleri A Haber'e anlattı.