Kurban etini saklama yöntemleri! En az 2 saat...

Kurbanlıkların kesimi kadar evde yapılan işlemler hatta eti nasıl sakladığınız da önemli... Peki kurban etini ziyan etmeden nasıl parçalara ayırmak gerekir, hangi koşullarda saklanmalı? Etin en az 2 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten işin ustası kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesine dair tüm yöntemleri A Haber'e anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN