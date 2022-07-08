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Kurban etinden Adana kebap tarifi! Ustası A Haber’e anlattı, işte o tarif

A Haber
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Giriş: 08.07.2022 16:05
Yarın Kurban Bayramı başlıyor. İslam coğrafyasında insanlar bayram namazında sonra yeryüzüne dağılacak ve kurbanlarını kesecek. Peki kurban etinden kebap nasıl yapılır? Sorunun cevabını Adana'da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Salih Oral anlattı.
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