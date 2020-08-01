Kurban derisi nasıl saklanmalı? A Haber sizler için araştırdı…

Kurbanlar kesildi, kurbanlıklardan arda kalan deriler genelde dernek, cami veya devlet kurumlarına bağışlanıyor. O derileri değerlendirmek isteyen vatandaşların sayısı da oldukça fazla. Peki kurban derisi nasıl değerlendirmeli? Hangi koşullarda saklanmalı? İşte tüm bu soruların cevabını A Haber sizler için araştırdı.