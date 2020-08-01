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Kurban derisi nasıl saklanmalı? A Haber sizler için araştırdı…

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Giriş: 01.08.2020 12:01
Güncelleme:01.08.2020 12:01
Kurbanlar kesildi, kurbanlıklardan arda kalan deriler genelde dernek, cami veya devlet kurumlarına bağışlanıyor. O derileri değerlendirmek isteyen vatandaşların sayısı da oldukça fazla. Peki kurban derisi nasıl değerlendirmeli? Hangi koşullarda saklanmalı? İşte tüm bu soruların cevabını A Haber sizler için araştırdı.

Kurban derisi nasıl saklanmalı?
Kurban derisi nasıl saklanmalı?
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