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Kurban Bayramı’nda oteller doldu! Turizmciler moral buldu
Kurban Bayramı ile birlikte turizm bölgelerinde hareketlilik arttı. Bazı merkezlerde bulunan otellerde doluluk oranı yüzde 95’lere kadar ulaştı. TÜRSAB İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Melik Böngöl A Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu. Melik Böngöl, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerinin sektöre büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. Melik Böngöl, “KDV düşüşü fiyatlara olumlu yansıyacak.” ifadelerini kullandı.