31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurban Bayramı’nda oteller doldu! Turizmciler moral buldu

Kurban Bayramı’nda oteller doldu! Turizmciler moral buldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2020 13:41
Güncelleme:31.07.2020 13:42
Kurban Bayramı ile birlikte turizm bölgelerinde hareketlilik arttı. Bazı merkezlerde bulunan otellerde doluluk oranı yüzde 95’lere kadar ulaştı. TÜRSAB İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Melik Böngöl A Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu. Melik Böngöl, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerinin sektöre büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.  Melik Böngöl, “KDV düşüşü fiyatlara olumlu yansıyacak.” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakın KDV indirimi müjdesi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'IN 'KDV İNDİRİMİ' MÜJDESİ BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI! MİLYONLARA CAN SUYU OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi: KDV’de büyük indirim HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ: KDV'DE BÜYÜK İNDİRİM

Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı...
Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı...
İstanbul’da bayram keyfi!
İstanbul’da bayram keyfi!
Turizme bayram dopingi!
Turizme bayram dopingi!
236 aranma 101 yıl hapis! Suç makinası...
236 aranma 101 yıl hapis! Suç makinası...
Kurban pazarında ortalık karıştı!
Kurban pazarında ortalık karıştı!
İstanbul'un yaşayan hafızası!
İstanbul'un yaşayan hafızası!
Zamanı tamir etmenin hikayesi!
Zamanı tamir etmenin hikayesi!
İslam aleminde bayram coşkusu!
İslam aleminde bayram coşkusu!
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!
Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!
Bedirhan bebek ve annesi anılıyor!
Bedirhan bebek ve annesi anılıyor!
Kurban kesim alanında yoğunluk!
Kurban kesim alanında yoğunluk!
Daha Fazla Video Göster