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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İlk tahminler geldi! İşte İstanbul Ankara ve İzmir Kurban Bayramı hava durumu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 10:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarında önümüzdeki günlerde yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ancak çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Diğer yandan Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak edilirken son tahminler yayınlandı.
Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak?
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