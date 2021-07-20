Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar soluğu acilde aldı

Bayram namazının ardından kurban kesim işlemlerine başlandı. Maalesef her Kurban Bayramı'nda kurban kesimlerinde bazı aksilikler yaşanıyor ve yaralanan vatandaşlar hastaneye koşuyor. Peki hastanelerde son durum ne?

Yurdun birçok şehrinde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere koştu. Peki son durum ne? A haber muhabiri Murat Onur detayları aktaracak.

Kurban Bayramı'nda pek çok kesik vakası acil servise geliyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. Can Gökay Yıldız, hastanelerdeki son durumu A Haber muhabiri Murat Onur'a aktardı.

Genelde tecrübesiz vatandaşlar bu travmalarla acil servise geldiğini belirten Yıldız, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

''Her Kurban Bayramı'nın ilk gününde olduğu gibi sabah erken saatlerde başlayan bu travmalarda şu an itibariyle yaklaşık 30 vaka var. Genelde kesim sırasında elde, kolda, parmakta bu kesiklere rastlıyoruz. Vatandaşlar bıçak darbesiyle olan, hayvan asılmasıyla olan travmalara maruz kalıyor. İnşallah daha dikkatli olurlar.''