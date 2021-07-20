20 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar soluğu acilde aldı

Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar soluğu acilde aldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2021 10:37
Bayram namazının ardından kurban kesim işlemlerine başlandı. Maalesef her Kurban Bayramı'nda kurban kesimlerinde bazı aksilikler yaşanıyor ve yaralanan vatandaşlar hastaneye koşuyor. Peki hastanelerde son durum ne?

Yurdun birçok şehrinde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere koştu. Peki son durum ne? A haber muhabiri Murat Onur detayları aktaracak.

Kurban Bayramı'nda pek çok kesik vakası acil servise geliyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. Can Gökay Yıldız, hastanelerdeki son durumu A Haber muhabiri Murat Onur'a aktardı.

Genelde tecrübesiz vatandaşlar bu travmalarla acil servise geldiğini belirten Yıldız, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

''Her Kurban Bayramı'nın ilk gününde olduğu gibi sabah erken saatlerde başlayan bu travmalarda şu an itibariyle yaklaşık 30 vaka var. Genelde kesim sırasında elde, kolda, parmakta bu kesiklere rastlıyoruz. Vatandaşlar bıçak darbesiyle olan, hayvan asılmasıyla olan travmalara maruz kalıyor. İnşallah daha dikkatli olurlar.''

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurban Bayramı bereketiyle geldi!
Kurban Bayramı bereketiyle geldi!
Kurban keserken yaralanmalara dikkat
Kurban keserken yaralanmalara dikkat
Sakarya Karasu'da büyük tehlike!
Sakarya Karasu'da büyük tehlike!
Hudut Kartalları bayram nöbetinde!
Hudut Kartalları bayram nöbetinde!
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Peygamberler şehri Diyarbakır
Peygamberler şehri Diyarbakır
Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!
Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram’da!
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram’da!
Kuyruğun başı var sonu yok!
Kuyruğun başı var sonu yok!
Sahibinin elinden kaçtı markete daldı!
Sahibinin elinden kaçtı markete daldı!
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban kesim alanları yoğun mu?
Kurban kesim alanları yoğun mu?
Daha Fazla Video Göster