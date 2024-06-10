10 Haziran 2024, Pazartesi
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Kurban Bayramı öncesi kasaplara eğitim! Kasaplar eğitim sonrası sertifika alacak
Kurban Bayramı sırasında görev yapacak kasaplara eğitim veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlanan kasaplar sertifika alacak. Peki kasaplar eğitimin ardından sertifika alacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Çandarlıoğlu anlattı.