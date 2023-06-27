Kurban Bayramı öncesi feci olay! Acı son… Elektrik akımına kapılarak telef oldular

Adana'da Kurban Bayramı öncesi korkunç bir olay yaşandı. Bir üreticinin büyükbaş hayvanları elektrik akımına kapılarak telef oldu. Besici Necati Kaymaz "Ocağım söndü" dedi.

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