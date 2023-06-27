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Kurban Bayramı öncesi feci olay! Acı son… Elektrik akımına kapılarak telef oldular

İHA
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Giriş: 27.06.2023 10:50
Adana'da Kurban Bayramı öncesi korkunç bir olay yaşandı. Bir üreticinin büyükbaş hayvanları elektrik akımına kapılarak telef oldu. Besici Necati Kaymaz "Ocağım söndü" dedi.
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