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Kurban Bayramı menüsü | Lezzetli tarifler! Ustasından lezzet tüyoları…

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 09:09
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte et ile yapılan yemekler de oldukça revaçta. A Haber ekibi bu bayram farklı lezzetler denemek isteyenler için mutfağa girdi ve bir menü oluşturdu. İşte o lezzetli yemekler...
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