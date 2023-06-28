Kurban Bayramı menüsü | Lezzetli tarifler! Ustasından lezzet tüyoları…

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte et ile yapılan yemekler de oldukça revaçta. A Haber ekibi bu bayram farklı lezzetler denemek isteyenler için mutfağa girdi ve bir menü oluşturdu. İşte o lezzetli yemekler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN