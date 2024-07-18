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Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı

Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı

İHA
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Giriş: 18.07.2024 14:56
Düzce'de Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı. Kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
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Kur’an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı
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