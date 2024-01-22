Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık cezasız kalmadı! Gözaltına alındı

Sivas’ta Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile basan başkan adaylarından S.K., "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alındı.