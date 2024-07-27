27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Kurallara uyumayan sürücülere 174 bin TL ceza
Adana’da Çukurova polisleri, trafik güvenliği tehlikeye düşürüp, drift atan araç ve motosikletleri ceza yağmuruna tuttu. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 174 bin 387 TL para cezası kesildi.