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Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 12:41
Bolu’da gece denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri tarafından şehrin en işlek caddesinde sürücüler denetlenerek araçları didik didik arandı.
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