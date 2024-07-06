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Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 00:46
Bolu’da gece denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri tarafından şehrin en işlek caddesinde sürücüler denetlenerek araçları didik didik arandı.
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Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı!
Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı!
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