18 Ocak 2023, Çarşamba
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Kuraklık barajları vurdu! Pabuçdere Barajı'nda kuraklık alarmı
Ocak ayının ortasını geçtik. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar ve yağmur yağmıyor. Bu durum barajların doluluk oranını ciddi oranda düşürdü. Eğer böyle devam ederse İstanbul'da baharda su sıkıntısı baş gösterecek. Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri de Pabuçdere Barajı. A Haber muhabiri Umut Işık Pabuçdere Barajı’nda gelişmeleri aktardı.