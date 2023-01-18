18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kuraklık barajları vurdu! Pabuçdere Barajı'nda kuraklık alarmı

Kuraklık barajları vurdu! Pabuçdere Barajı'nda kuraklık alarmı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 15:38
Ocak ayının ortasını geçtik. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar ve yağmur yağmıyor. Bu durum barajların doluluk oranını ciddi oranda düşürdü. Eğer böyle devam ederse İstanbul'da baharda su sıkıntısı baş gösterecek. Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri de Pabuçdere Barajı. A Haber muhabiri Umut Işık Pabuçdere Barajı’nda gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pabuçdere Barajı’nda kuraklık alarmı
Pabuçdere Barajı'nda kuraklık alarmı
Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Halı mağazasında korkutan yangın!
Halı mağazasında korkutan yangın!
Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı!
Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı!
İstanbul’da mide bulandıran görüntü
İstanbul'da mide bulandıran görüntü
Fırtına önüne geleni uçurdu!
Fırtına önüne geleni uçurdu!
Gören şaştı kaldı! Kış ortasında...
Gören şaştı kaldı! Kış ortasında...
Ayder Yaylası’nın trafik sorunu sona eriyor!
Ayder Yaylası'nın trafik sorunu sona eriyor!
Bankadan çıkanları aynı yöntemle gasbettiler!
Bankadan çıkanları aynı yöntemle gasbettiler!
Şiddetli lodos binanın çatısını uçurdu
Şiddetli lodos binanın çatısını uçurdu
Kocaeli’de dere kirliliği! Sudan örnek alındı
Kocaeli’de dere kirliliği! Sudan örnek alındı
Sosyal konut kura çekimleri
Sosyal konut kura çekimleri
Daha Fazla Video Göster