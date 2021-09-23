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Kuraklık alarmı veriyor! Mumcular’da doluluk yüzde 10’a düştü, Karataş ise kurudu

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 09:01
Türkiye'de bu yıl yağış beklenen miktarda yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından biri olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Burdur'da bulunan Karataş gölü ise kurudu.
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