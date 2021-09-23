Kuraklık alarmı veriyor! Mumcular’da doluluk yüzde 10’a düştü, Karataş ise kurudu

Türkiye'de bu yıl yağış beklenen miktarda yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından biri olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Burdur'da bulunan Karataş gölü ise kurudu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN