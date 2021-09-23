23 Eylül 2021, Perşembe
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Kuraklık alarmı veriyor! Mumcular’da doluluk yüzde 10’a düştü, Karataş ise kurudu
Türkiye'de bu yıl yağış beklenen miktarda yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından biri olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Burdur'da bulunan Karataş gölü ise kurudu.