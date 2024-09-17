17 Eylül 2024, Salı
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Kuraklığın vurduğu kuş cenneti can çekişiyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı ‘Kuş Cenneti' olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü'nde suların iyice çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntüler yürek sızlatıyor.