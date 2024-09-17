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Kuraklığın vurduğu kuş cenneti can çekişiyor

Kuraklığın vurduğu kuş cenneti can çekişiyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 13:34
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı ‘Kuş Cenneti' olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü'nde suların iyice çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntüler yürek sızlatıyor.
Kuraklığın vurduğu kuş cenneti can çekişiyor
Kuraklığın vurduğu kuş cenneti can çekişiyor
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