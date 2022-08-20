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Kuraklığın acı görüntüsü! Çaygören Barajı alarm veriyor : Yıllar sonra bir ilk

İHA
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Giriş: 20.08.2022 12:26
Balıkesir ve bölgede yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. Su seviyesi yıllar sonra ilk defa yüzde 20 seviyesinin altına düştü. Su seviyesindeki düşüş ve barajdaki kuraklık bazı alanlarda tarla halini alsa da, çiftçiyi olumsuz yönde etkiledi.
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