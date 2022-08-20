20 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kuraklığın acı görüntüsü! Çaygören Barajı alarm veriyor : Yıllar sonra bir ilk
Balıkesir ve bölgede yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. Su seviyesi yıllar sonra ilk defa yüzde 20 seviyesinin altına düştü. Su seviyesindeki düşüş ve barajdaki kuraklık bazı alanlarda tarla halini alsa da, çiftçiyi olumsuz yönde etkiledi.