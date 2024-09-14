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Kuraklığa rağmen Kırşehir'de bahçelerde ceviz hasadı başladı

Kuraklığa rağmen Kırşehir'de bahçelerde ceviz hasadı başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 14:28
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuraklığa rağmen bahçelerde ceviz hasadı başladı.
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