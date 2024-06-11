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Kundaklanan iş yeri ve 8 araç kül oldu! Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 20:29
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Bir iş yeri ve 8 araç kundaklama sonucu küle döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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