Kundaklanan iş yeri ve 8 araç kül oldu! Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Bir iş yeri ve 8 araç kundaklama sonucu küle döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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