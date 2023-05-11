11 Mayıs 2023, Perşembe
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Kundaklama şüphesi! Geçen hafta cinayet işlenmişti
Geçen hafta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki C.N. ile D.L. arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan C.N. hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından şüphelisi sevk edildiği adli mercilerce tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cinayetin işlendiği evde dün gece saatlerinde ise yangın çıktı. Polis, yangının kundaklama neticesinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.