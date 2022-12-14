Kumluca’daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sel işte böyle geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar devam ediyor, hem Kumluca hem de Finike'de hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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