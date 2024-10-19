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Kumluca'da orman yangınında alevlerin sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Kumluca'da orman yangınında alevlerin sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 16:52
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm ormanlık alanın zarar görürken, alevlerin sıçradığı bir evde de yanarak zarar gördü.
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