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Kümese girince şoke oldu! Dev zehirli yılan tavukları telef etti

Kümese girince şoke oldu! Dev zehirli yılan tavukları telef etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 12:32
Tunceli'de bir kümese giren koca engerek yılanı 2 tavuğu zehirleyerek telef etti. Kümese girince yılanı gören çiftçi, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bakın sonra neler yaşandı...
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