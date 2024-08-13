Kümese girince şoke oldu! Dev zehirli yılan tavukları telef etti

Tunceli'de bir kümese giren koca engerek yılanı 2 tavuğu zehirleyerek telef etti. Kümese girince yılanı gören çiftçi, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bakın sonra neler yaşandı...

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