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Kumarhanede 4 milyon dolarlık ödülü kazandı! Sevinçten kalp krizi geçirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 20:56
Singapur’da bulunan Marina Bay Sands adlı kumarhanede, oynadığı oyundan 4 milyon dolarlık ödül kazanan bir kişi, sevinçten kalp krizi geçirdi. Adı açıklanmayan kişinin, kazandığı ödülü kutlamak için zıplamaya başladığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldığı aktarıldı.
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