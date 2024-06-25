Kumarhanede 4 milyon dolarlık ödülü kazandı! Sevinçten kalp krizi geçirdi

Singapur’da bulunan Marina Bay Sands adlı kumarhanede, oynadığı oyundan 4 milyon dolarlık ödül kazanan bir kişi, sevinçten kalp krizi geçirdi. Adı açıklanmayan kişinin, kazandığı ödülü kutlamak için zıplamaya başladığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldığı aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN