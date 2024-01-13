Kumar oynarken yakalananlara ceza yağdı

Üsküdar ve Esenyurt'ta sanal ve gerçek kumar oynanan iki mekana yapılan baskında 22 kişiye toplam 127 bin lira para cezası kesildi. İşletmecilerle ilgili adli işlem başlatılırken, iş yerlerinde bulunan kumar oynatmakta kullanılan oyun kağıdı, bilgisayar, hard diskler ve oyun pulları gibi eşyalara el konuldu.