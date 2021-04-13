Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Ankara istikametinde kum yüklü hafriyat kamyonu bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen son dakika gelişmesine göre, kum yüklü kamyonun üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin hayatını kaybetti.

Tem Otoyolu Kumburgaz mevki Ankara istikametinde kum yüklü tır bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı.

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı.

Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.