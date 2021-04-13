13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 13:34
Güncelleme:13.04.2021 13:56
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Ankara istikametinde kum yüklü hafriyat kamyonu bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen son dakika gelişmesine göre, kum yüklü kamyonun üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin hayatını kaybetti.

Tem Otoyolu Kumburgaz mevki Ankara istikametinde kum yüklü tır bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı.

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı.

Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
Serhat şehri Edirne’de Ramazan!
Serhat şehri Edirne’de Ramazan!
Baskında ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı
Baskında ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı
Önce taksiyi kaçırdı sonra yaya çarptı
Önce taksiyi kaçırdı sonra yaya çarptı
Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...
Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...
Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...
Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...
Temeli kaymıştı! İşte son durum
Temeli kaymıştı! İşte son durum
Ramazan davulcusundan ‘koronavirüs bestesi’
Ramazan davulcusundan ‘koronavirüs bestesi’
Ramazan ayının faziletleri neler?
Ramazan ayının faziletleri neler?
Aç kalan dev ayı eve girdi!
Aç kalan dev ayı eve girdi!
Çin'den sonra ilk defa Türkiye'de görüldü
Çin'den sonra ilk defa Türkiye'de görüldü
İftar ve sahur sofralarında neler olmalı?
İftar ve sahur sofralarında neler olmalı?
Daha Fazla Video Göster