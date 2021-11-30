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Kum fırtınasında zincirleme kaza! Konya - Ankara yolunca 30 aracın karıştığı kazada 7 kiş iyaralandı.

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Giriş: 30.11.2021 14:34
Aksaray - Adana karayolu ile Niğde ve Konya'da kum fırtınası oluştu. Fırtınaya yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Çok sayıda kaza meydana geliken, bazı noktalar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu  çevre yollarında kum fırtınası oluştu.
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Kum fırtınasında zincirleme kaza!
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