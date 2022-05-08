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Kuluçkaya yatan Yaren leyleğin yavrularının yumurtadan çıkması bekleniyor

DHA
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Giriş: 08.05.2022 12:19
Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (66) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, yavruları için kuluçkaya yattı. Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 11?inci kez gelen Yaren leylek ile eşinin 4 yumurtası oldu. Göl kenarındaki yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan Yaren leylek ile eşinin yavrularının ileriki günlerde yumurtadan çıkması bekleniyor.
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