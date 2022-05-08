Kuluçkaya yatan Yaren leyleğin yavrularının yumurtadan çıkması bekleniyor

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (66) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, yavruları için kuluçkaya yattı. Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 11?inci kez gelen Yaren leylek ile eşinin 4 yumurtası oldu. Göl kenarındaki yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan Yaren leylek ile eşinin yavrularının ileriki günlerde yumurtadan çıkması bekleniyor.