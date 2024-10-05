Kültürel miras Anadolu yemekleri

Mutfağımız kültürel mirasımızdır bizim. Her yöremizin meşhur lezzetleri var. Ekibimiz bu kez Anadolu Sofrası programıyla karşınızda. Mideleri bayram ettiren tatları Anadolu kadınları sizler için hazırladı.

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